МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Акции британских компаний выросли после ряда позитивных корпоративных новостей, хотя настроение было сдержанным из-за опасений по поводу замедления британской экономики и предстоящих решений по денежно-кредитной политике, передает Reuters.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 поднялся на 0,3%, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 вырос на 0,4%.

Акции Entain поднялась на 2,3% после того, как игорная компания повысила прогноз годовой прибыли.

Акции ITV выросли на 3,0% после того, как агентство Reuters сообщило, что интерес к этой британской вещательной компании проявили голливудский продюсер Питер Чернин и материнская компания французской телепроизводственной группы Banijay.

Акции Darktrace выросли на 1,9% после того, как компания по кибербезопасности анонсировала обратный выкуп акций. Вчера отчет инвестора, который специализируется на коротких продажах, обвалил ее акции на 10%.

Субиндекс жилищного сектора снизился на 0,4%. Данные показали, что цены на жилье в Великобритании в январе снизились на 0,6% — сильнее, чем ожидалось, — и сейчас находятся на 3,2% ниже достигнутого в августе пика, после резкого роста стоимости заимствования.