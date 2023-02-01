МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в Европе колебались между ростом и снижением. С одной стороны, цены получают поддержку на ожиданиях похолодания на следующей неделе, а с другой стороны — находятся под давлением ввиду обильных запасов, сообщает Reuters.

Ранее в среду котировки выросли на 6%, а затем перешли к снижению. На следующей неделе температуры воздуха от Рима до Берлина и Стокгольма будут ниже нормы, прогнозируют в Maxar. Между тем ожидается, что до конца месяца погода будет более мягкой, чем обычно.

"Этой зимой на значительной части Европы наблюдалась неожиданно мягкая погода, потребление природного газа оказалось ниже средних значений для этого времени года, а запасы остаются достаточными", — отметила Дипа Венкатесваран, аналитик Sanford C Bernstein & Co LLC.

Ожидаемое на следующей неделе похолодание может привести к более сильному сокращению запасов. Между тем хранилища по-прежнему заполнены почти на 73%, что намного выше среднего 5-летнего значения. Объемы запасов к концу зимы определят силу энергетического кризиса следующим летом и после завершения отопительного сезона.

Из-за устойчивого предложения цены на природный газ в последние недели достаточно низкие. Поставки российского газа в Европу через территорию Украины во вторник увеличились, а поставки СПГ по-прежнему превышают среднее значение для этого времени года.

Продолжение поставок СПГ является ключевым фактором для Европы, которая больше не может полагаться на российский трубопроводный газ. Трейдеры наблюдают за прогрессом в ходе возобновления работы СПГ-терминала Freeport в США.

Крупное газовое хранилище Реден в Германии во вторник приостановило работу на три дня после возгорания. Между тем это не оказало влияния на объемы предложения, сообщил оператор.

Около 08.34 по Гринвичу европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF снизились в цене на 2,5%, до 55,90 евро за мегаватт-час. Фьючерсы на газ в Великобритании подешевели на 1,4%.