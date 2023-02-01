МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Во вторник пшеница торговалась с повышением, в то время как в центре внимания трейдеров находилось состояние озимых в районе Великих равнин в условиях второй волны заморозков в этом сезоне. Однако котировкам не удалось пробить вверх техническое сопротивление, сообщило агентство Reuters.

Соя завершила торги с повышением, хотя и испытывала давление на фоне коррекции цен на рынке соевого шрота, отметили трейдеры. Фьючерсы на кукурузу закрылись с понижением, поскольку на рынке возникли продажи на технических факторах, и инвесторы корректировали объем открытых позиций в связи с завершением месяца.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили торги с повышением на 8 3/4 цента, по 7,61 1/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на сою закрылись с повышением на 2 3/4 цента, по 15,38 доллара за бушель, кукуруза упала в цене на 4 цента, до 6,79 3/4 доллара.

Погодные условия для созревания озимой пшеницы на Великих равнинах остаются неоднозначными: в Канзасе в январе погода немного выправилась, в то время как в Оклахоме она резко ухудшилась. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Минсельхоза США, которые оказали поддержку рынку пшеницы.

Котировки пшеницы по-прежнему не могут преодолеть техническое сопротивление, отмечает Кристи ван Ан-Кьесет из Van Ahn and Company Inc.

"Цены на пшеницу находятся у нижней границы диапазона. (Ранее) они продемонстрировали сильное падение, — добавила эксперт. — Рынок смог восстановиться с минимума и теперь пытается совершить прорыв вверх".

В понедельник цены на сою и кукурузу достигли почти 2-недельных максимумов, тогда как пшеница выросла в цене до почти 4-недельного пика.

Ранее во вторник соя получила поддержку со стороны прогнозов, предполагающих сохранение засушливой погоды в Аргентине, которая может снизить урожайность еще сильнее. Кроме того, отсрочка сбора урожая сои в Бразилии может привести к более позднему севу кукурузы.

"Возможно, (в ближайшее время) экспортный спрос на сельхозпродукцию из США вырастет", — предположил Брайан Бастинг, аналитик Advance Trading.

Трейдеры отслеживают динамику спроса в Китае после завершения празднования Нового года по лунному календарю.