МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в среду снижаются. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое станет известно позже в среду.

Около 09.29 по Гринвичу спот-цены на золото снизились в цене на 0,2%, до 1924,26 доллара за унцию. Во вторник котировки упали к минимуму с 19 января. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,3%.

"Почти нет сомнений в том, что ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов", — отметил Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.

Тем не менее "баланс рисков для котировок золота смещен в сторону снижения, поскольку (председатель ФРС Джером) Пауэлл должен несколько изменить ожидания рынка относительно дальнейшей политики центробанка", — добавил он.

Решение ФРС по процентной ставке будет обнародовано в 19.00 по Гринвичу, а в 19.30 по Гринвичу состоится пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла.

Цены на золото, как правило, получают поддержку на ожиданиях снижения процентных ставок, которое уменьшает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

Жесткая риторика ФРС представляет понижательные риски для цен на золото, и они могут вернуться к минимумам вторника после решения центробанка по процентной ставке, отметил Хьюсон.

Спот-цены на серебро подешевели на 1,1%, до 23,45 доллара за унцию.

Индия, являющаяся крупнейшим импортером серебра в мире, в проекте федерального бюджета на 2023-2024 год увеличила пошлину на импорт этого драгоценного металла до 15%, на поставки сплава доре — до 14,35%.

Кроме того, в Индии планируют увеличить пошлину на товары, произведенные из золота и платины.

На момент написания статьи платина снизилась в цене на 0,8%, до 1003,20 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,5%, до 1641,46 доллара за унцию.

Аналитики, опрошенные Reuters, понизили прогнозы по ценам на палладий и повысили — по ценам на платину, поскольку активное производство электромобилей и автомобилей на водородном топливе негативно отражается на традиционном автопроме, который является активным потребителем обоих металлов.