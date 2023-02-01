МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в среду повышаются. Как сообщает Reuters, признаки замедления роста заработных плат в США укрепили ожидания насчет того, что Федеральная резервная система может сегодня по итогам заседания просигнализировать об окончании цикла повышения процентных ставок.

Вчера фондовые индексы США резко выросли, цены на гособлигации повысились, а доллар сдал позиции после того, как данные Министерства труда показали, что индекс расходов на оплату труда (ECI), самый широкий индикатор издержек на рабочую силу, за 4-й квартал увеличился всего на 1% — на минимальную величину за год.

Общемировой индекс MSCI All-World сегодня поднялся на 0,2%. За весь январь индекс вырос на 7%, отчасти благодаря усилившемуся оптимизму инвесторов насчет перспектив мировой инфляции и процентных ставок.

ФРС сегодня объявит свое решение по процентным ставкам в 19.00 по Гринвичу, после чего пройдет пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла.

Трейдеры учли в котировках замедление повышения процентных ставок. Как ожидается, сегодня ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,50%-4,75%.

При отсутствии каких-либо неожиданных факторов все внимание будет приковано к заявлениям Пауэлла. Инвесторов интересует, будет ли председатель возражать против ожиданий рынка насчет начала снижения процентных ставок уже во второй половине этого года.

"Рынок ждет возражений от Пауэлла, хотя сложно определить, насколько сильными они должны быть, чтобы убедить участников торгов, — сказал Брайан Дейнджерфилд, директор NatWest Markets по валютной стратегии в странах G10. — Если комментарии Пауэлла не будут на 100% свидетельствовать в пользу дальнейшей жесткой денежно-кредитной политики, рынок в конечном счете может решить, что позиция центробанка недостаточно жесткая. И наоборот, даже самая мягкая уступка может стать зацепкой для рынка, которую он попытается развить".

По словам аналитиков ING, экономические данные должны сыграть более важную роль в формировании ожиданий инвесторов касательно денежно-кредитной политики.

"Одна из причин заключается в том, что центральные банки намеренно отстают от цикла, — пояснил Падрик Гарви, региональный директор ING по аналитике в американском регионе. — Их прошлая ошибка, когда они ждали скачка инфляции, не даст им признать, что она возвращается к их цели, до тех пор, пока они не будут в этом точно уверены. Еще одна причина — участники рынков правильно подготовлены к следующим заседаниям центробанков".

Панъевропейский STOXX 600 набрал 0,2% при поддержке акций фармацевтических фирм, включая Novo Nordisk и GSK, которые отчитались о результатах.

На валютных рынках торги проходили вяло перед заседанием ФРС, а также завтрашними заседаниями Банка Англии и ЕЦБ.

Доллар в январе снизился четвертый месяц подряд и опустился на 1,5% против евро и на 0,8% против иены. Евро на момент написания обзора укрепился на 0,2% до 1,0882 доллара, а пара доллар/иена понизилась на 0,2% до 129,81.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась на 2 б. п. до 3,5069%. Фьючерсы на индекс S&P 500 потеряли 0,3%.

Между тем, согласно частным данным, производственная активность в Японии в январе сократилась третий месяц подряд, а в Южной Корее дефицит внешней торговли в январе достиг месячного рекорда, в основном из-за более значительного, чем ожидалось, падения экспорта.

Сегодня финансовую отчетность опубликует Meta*. Руководство компании недавно с осторожностью высказалось насчет перспектив на фоне грядущего замедления.

Exxon вчера отчиталась о рекордной скорректированной прибыли за год в размере 59 млрд долларов, однако акции Caterpillar и McDonald's упали после того, как компании предупредили о негативном влиянии инфляции на маржу прибыли.

Оптимизм вокруг спроса поддержал цены на нефть. Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0,1% до 85,57 доллара за баррель. Золото подешевело на 0,2% до 1923,84 доллара за унцию после роста в январе на фоне спада доллара.

Индийский конгломерат Adani Group по-прежнему испытывает давление. Бумаги его флагманской компании Adani Enterprises подешевели на 3% и упали ниже цены предложения акций на 2,5 млрд долларов, которое завершилось во вторник.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.