МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В среду цены на сою в США растут, тогда как кукуруза и пшеница торгуются с понижением, консолидируясь ниже многонедельных пиков, передает Reuters. Участники рынка ждут решения ФРС по процентным ставкам, а также новых сигналов относительно экспортного спроса на зерновые.

Неблагоприятные погодные условия для созревания кукурузы и сои в Аргентине, а также для озимой пшеницы в некоторых районах США оказывают поддержку рынкам. Впрочем, ожидания рекордного урожая сои в Бразилии и конкуренция на экспортном рынке со стороны Причерноморья сдерживают цены, отметили аналитики.

В 11.50 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 15,39 1/2 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу снизились в цене на 0,2%, до 7,60 доллара за бушель, кукуруза подешевела на 0,4%, до 6,76 3/4 доллара.

Зерновая биржа Буэнос-Айреса понизила прогноз урожая сои в Аргентине в 2022/2023 маркетинговом году до 36 млн тонн.

Трейдеры не уверены, что дожди, ожидающиеся в Аргентине на следующей неделе, помогут улучшить условиях созревания посевов, отметили в Hightower.

Рынки также следят за египетским тендером на покупку кукурузы и пшеницы.