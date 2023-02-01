МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Потенциальное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США окажет положительное влияние на рынок криптовалют и даст возможность биткоину подняться до уровня в 25 000 долларов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. ФРС может преподнести рынку негативный сюрприз

Важнейшими событиями недели остаются заседания крупных мировых ЦБ. Особое внимание инвесторы обратят на решение по ставке ФРС США, о котором будет объявлено позднее в среду. По данным CME Group, почти 98% экспертов ожидают повышения ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых.

"Я бы не отбрасывал вариант, что ставка ФРС США может быть оставлена на нынешнем уровне на фоне продолжающегося замедления инфляции в США… Поэтому, если вдруг прогнозы не оправдаются и ставка будет оставлена на текущем уровне – это будет мощным стимулом для продолжения восходящего тренда в криптовалютах", — говорит директор по безопасности криптовалютных активов АО "ШАРД" Федор Иванов.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов согласен с ним и отмечает, что любые сигналы замедления темпов роста ставки ФРС окажут положительное влияние на курс биткоина.

"Если (глава ФРС — ред.) Джэром Пауэлл не разочарует рынки своей речью, то у покупателей появится временное окно для обновления максимума и продвижения до уровня в 25 000 долларов и закрепления "крипто-весны", — добавляет эксперт.

"Активность покупателей сдерживается ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США и слабостью фондового рынка. Инвесторы опасаются мировой рецессии, которую могут вызвать США. Если исключить негативные факторы, то на первую половину года у покупателей целевая зона находится между уровней 33 000–35 000 долларов", — заключает Антонов.

В среду биткоин на бирже Binance торгуется у отметки в 23,1 тысячи долларов.