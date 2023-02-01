МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания, состоявшегося ранее в среду, оставил добычу альянса без изменений, сообщило агентство Reuters. Ограничения добычи, принятые в прошлом году, сохраняются на фоне надежд на повышение спроса в Китае и неопределенности относительно предложения из России.

Заседание министров нефти стран ОПЕК+ продлилось менее 30 минут, сообщили источники.

Объединенный министерский мониторинговый комитет оценил данные по добыче и подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+, в рамках которого страны альянса будут сокращать добычу до конца 2023 года.

Министры нефти не обсуждали перспективы спроса в Китае и предложения из России, сообщили источники. Запрет на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз и ценовой потолок Большой семерки вступят в силу 5 февраля.

После заседания ОПЕК+ нефть Brent торговалась около 85 долларов за баррель.