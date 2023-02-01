МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цена на золото немного снижается в среду вечером перед оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из биржевых котировок. Золото снижается в цене в ожидании решения ФРС по процентной ставке

По состоянию на 20.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,5 доллара, или на 0,28%, до 1 939,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,21%, до 23,55 доллара за унцию.

Позже в среду ФРС объявит свое решение по ставке по итогам первого в этом году заседания. По данным CME Group, более 98% аналитиков ожидают повышения учетной ставки на 0,25 процентного пункта — до 4,5-4,75% годовых. В прошлом году американский регулятор последовательно повышал ставку более высокими темпами, чтобы сдержать инфляцию.

Золото чувствительно к действиям ФРС. Ужесточение монетарной политики укрепляет доллар, что в свою очередь оказывает давление на котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте. От более сильного удешевления драгметалл удерживает ожидаемое замедление темпов повышения ставки.