МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. FedEx Corp, специализирующаяся на услугах доставки, в среду сообщила, что в ходе масштабной программы экономии средств, которая привела к увольнению с июня 12 000 сотрудников, сократит штат руководителей на 10%, передает Reuters.

Акции FedEx на этих новостях подорожали на 2,3% до 198,40 доллара.

FedEx, которая пообещала урезать расходы в этом году на 3,7 млрд долларов, не сказала, сколько именно рабочих мест коснется новый этап увольнений. В итоге компания урежет чуть более 2% своего штата, который состоит из 547 000 сотрудников с полной и частичной занятостью. Именно столько работников было у нее под конец финансового года, завершившегося в мае 2022 года.

Большинство сокращений пройдет в форме текучести кадров и прочих мер, уточнила представитель компании.