МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цена на золото перешла к небольшому росту в среду вечером после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Золото умеренно дешевеет перед объявлением итогов заседания ФРС США

По состоянию на 22.41 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,35 доллара, или на 0,22%, до 1949,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,12% — до 23,86 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото и серебро показывало негативную динамику на уровне приблизительно в 1942 доллар и 23,56 доллара за унцию соответственно.

ФРС США по итогам февральского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых.

Следующее заседание регулятора пройдет 21-22 марта.