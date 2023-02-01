Цена на золото перешла к росту после публикации итогов заседания ФРС
Цена золота перешла к росту после публикации решений ФРС
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цена на золото перешла к небольшому росту в среду вечером после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.41 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,35 доллара, или на 0,22%, до 1949,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,12% — до 23,86 доллара за унцию.
До публикации решения ФРС золото и серебро показывало негативную динамику на уровне приблизительно в 1942 доллар и 23,56 доллара за унцию соответственно.
ФРС США по итогам февральского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых.