МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Австралийский доллар в четверг достиг нового восьмимесячного максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Пауэлл отметил, что инфляция в экономике США снижается, вызвав ралли на рынках, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,7158, на самом высоком уровне с начала июня, когда была достигнута отметка 0,7283, также являющаяся следующим важным целевым уровнем. В среду пара выросла на 1,2%, преодолев ключевой уровень сопротивления 0,7136 доллара. Поддержка теперь находится на 14-дневной скользящей средней 0,7039.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6523 после роста в среду на 1,1%. Теперь пара сталкивается с сопротивлением на достигнутом в январе семимесячном максимуме 0,6530, тогда как поддержка расположена около 0,6420.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции после того, как центральный банк повысил ставки на ожидаемые 25 базисных пунктов, неоднократно упоминал о текущем "дезинфляционном" процессе, что позволяет предположить, что борьба с высокой инфляцией миновала ключевую поворотную точку.

Тем не менее, руководители ФРС также сказали, что потребуется "постоянное повышение" стоимости заимствований.

Рынки фьючерсов прогнозируют одно повышение ключевой ставки на 25 б.п. на мартовском заседании, предполагая, что это может быть концом текущего цикла ужесточения политики ФРС. Они также ожидают двух снижений ставок к концу этого года.

Акции США, немного снизившиеся в преддверии решения ФРС, резко развернулись вверх на фоне выступления Пауэлла, облигации выросли, а доллар США упал на 1% против корзины основных валют, до самого низкого уровня с апреля прошлого года.

Кэмерон Маккормак, портфельный менеджер VanEck, ожидает, что австралийский доллар, вероятно, получит еще один импульс от дальнейшего ужесточения политики Резервного банка Австралии в следующий вторник. Австралийский центральный банк стремится сдержать растущую инфляцию, которая еще не показала никаких признаков ослабления.

"Мы ожидаем, что это повышение и два дальнейших повышения, вероятно, окажут поддержку австралийскому доллару, особенно на фоне центральных банков, которые вот-вот закончат свои циклы ужесточения", — говорит он.

Государственные облигации Австралии росли вслед за американскими. Доходность трехлетних облигаций упала на 7 б.п. до 3,112%, а доходность десятилетних облигаций упала на 2 б.п. до 3,496%.