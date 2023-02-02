МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рубль укрепился против слабеющего доллара США, получив поддержку со стороны роста цен на нефть, хотя и сдал позиции против других основных валют, передает Reuters.

В 07.30 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль снизилась до 70,60, а пара евро/рубль выросла до 77,00. Пара китайский юань/рубль поднялась до 10,41.

Андрей Кочетков, аналитик банка "Открытие", говорит, что рубль, вероятно, продолжит торговаться без изменений на фоне растущих цен на нефть и слабеющего доллара, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность.

Цена на нефть Brent выросла на 0,6%, до 83,32 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы выросли.

Долларовый фондовый индекс РТС вырос на 0,60%, до 1008,38, а рублевый индекс Мосбиржи — на 0,44%, до 2239,72.