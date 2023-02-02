МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США упали примерно на 8%, до 21-месячного минимума, на прогнозах менее холодной погоды и менее высокого, чем ожидалось, спроса на отопление в ближайшие две недели, сообщило агентство Reuters.

Котировки снижались, несмотря на падение добычи в течение предыдущих семи дней до месячного минимума 93,7 млрд кубических футов в день, согласно предварительной оценке, из-за промерзания скважин.

В течение некоторого времени цены на природный газ находились под давлением на фоне более чем достаточных запасов до конца этой зимы и ожиданий, что работа СПГ-терминала Freeport возобновится не ранее, чем через несколько недель.

Кроме того, с начала этого года цены на газ снижаются на фоне менее холодной погоды.

Мартовские фьючерсы на природный газ по итогам торгов в среду упали на 21,6 цента, или 8%, до 2,468 доллара за млн БТЕ. Это минимум закрытия с апреля 2021 года.

Контракты удерживаются на территории перепроданности, и индекс относительной силы (RSI) оставался ниже 30 третью сессию подряд и 16-й раз в этом году.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США по 4 февраля будут ниже нормы, а с 5 по 16 февраля — выше нормы.

По оценкам Refinitiv, спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 126,5 млрд кубических футов против 136,4 млрд кубических футов на этой неделе.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа. Ожидается, что запасы на отчетной неделе сократились менее значительно, чем обычно.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 21-27 января снизились на 142 млрд кубических футов. Год назад запасы сократились на 261 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —181 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов в ПХГ США составил 2,587 трлн кубических футов. Это на 6,9% выше среднего 5-летнего показателя.