МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг показывают рост, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают ожидать итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, следуя общему глобальному росту фондовых рынков. Лавров рассказал о намерении США подавить европейскую экономику

По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,48% — до 7 798,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,97%, до 7 145,58 пункта, немецкий DAX — на 1,68%, до 15 435,05 пункта.

Трейдеры в целом следуют общей глобальной динамике фондовых рынков и более склонны к риску. В среду американские биржи закрылись ростом в пределах 2% после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, азиатские биржи следом в основном выросли в четверг.

Американский центробанк в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл также заявил, что регулятор намерен и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции, при этом указав, что инфляция может вернуться к целевому уровню без существенного замедления экономики. Председатель ФРС допустил дальнейшее повышение ставок

Европейский и британский центробанки объявят итоги позднее в четверг. ЕЦБ, как ожидается, повысит ставку на 50 базисных пунктов, до 3% годовых. А Банк Англии, согласно прогнозам рынков, может повысить ставку также на 50 базисных пунктов — до 4% годовых.

Инвесторы оценивают и продолжение сезона отчетности. Акции Shell дорожают на 1,6%, ранее компания сообщила о росте чистой прибыли вдвое в 2022 году — до 42,309 миллиарда долларов. В то же время бумаги OMV дешевеют на 4,8%, чистая прибыль компании в четвертом квартале снизилась на 43%, до 308 миллионов евро, несмотря на рост выручки.