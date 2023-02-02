МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько замедлил рост и находится недалеко от уровня предыдущего закрытия по индексу Мосбиржи, по ряду акций участники торгов фиксируют прибыль, следует из данных биржи и комментариев аналитиков. Рубль прибавляет к доллару после заседания ФРС

Индекс Мосбиржи к 12.21 мск поднимается на 0,13% — до 2233,12 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,12%, до 1003,65 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи максимально рос на 0,6%.

"Лидеры предыдущего дня могут легко оказаться в списке аутсайдеров из-за склонности российских инвесторов немедленно фиксировать прибыль. Поэтому рынку будет сложно продолжить рост", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Акции холдинга Veon подскакивали более чем на 20%, к максимумам с прошлой осени, после сообщений о согласовании продажи "Вымпелкома". К текущему моменту акции Veon растут на 13,3% — до 35,4 рубля.

Также в лидерах роста – бумаги "Башнефти" (привилегированные акции поднимаются на 2,04%, а обыкновенные – на 4,05%), акции "Совкомфлота" (+3,34%), обыкновенные акции "Селигдара" (+2,45%), акции "Черкизово" (+2,42%) и "Ренессанс Страхования" (+2,2%). Акции Veon подскочили более чем на 20 процентов

В то же время снижаются акции "Яндекса" (-1,24%), "Северстали" (-1,02%), "Полюса" (-1,01%) и ВТБ (-0,88%), которые были лидерами роста в предыдущие дни.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что в четверг индекс Мосбиржи возьмет паузу в росте, проведя день на ранее достигнутых значениях – немного ниже 2250 пунктов.