МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В среду цены на сою в США потеряли около 1%, поскольку трейдеры следили за сбором урожая в Бразилии, который обещает стать рекордным. Кроме того, участники корректировали объем открытых позиций в преддверии решения ФРС по процентным ставкам, передает Reuters.

Фьючерсы на пшеницу завершили торги разнонаправленно, при этом мартовские контракты закрылись с понижением на фоне фиксации прибыли. Котировки кукурузы по итогам сессии выросли.

Мартовские фьючерсы на сою на CBOT закрылись с понижением на 17 3/4 цента, по 15,20 1/4 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на пшеницу упали в цене на 1 1/2 цента, до 7,59 3/4 доллара за бушель. Мартовские контракты на кукурузу подорожали на 1 1/4 цента, до 6,81 доллара.

Соя торговалась с понижением на ожиданиях крупного урожая в Бразилии. В StoneX повысили прогноз производства сои в этой стране до рекордного максимума 154,2 млн тонн против прогноза прошлого месяца 153,79 млн тонн. Уборочная кампания идет полным ходом и завершена уже примерно на 5%, несмотря на то, что в некоторых районах полевые работы были начаты позднее из-за дождей, сообщили в понедельник в AgRural.

"Темпы сбора урожая в Бразилии растут. Американская соя проигрывает в конкурентной борьбе на (мировом экспортном рынке)", — считает Дон Руз, президент U.S. Commodities.

По его словам, ожидания крупного урожая в Бразилии перевесили опасения относительно ущерба от засухи в Аргентине. Ранее в среду соя получала поддержку на новостях о том, что зерновая биржа Буэнос-Айреса во вторник понизила оценку урожая сои в Аргентине до 36 млн тонн. При этом Минсельхоз США предполагает урожай в размере 45,5 млн тонн.

Мартовские фьючерсы на пшеницу завершили торги с понижением спустя день после достижения 4-недельного пика. При этом контракты на пшеницу с разными сроками исполнения закрылись разнонаправленно — у флэтовой линии или же с повышением. Цены на европейскую пшеницу упали, проиграв более дешевой пшенице из Причерноморья в борьбе за покупателей из Северной Африки и Ближнего Востока.

Незадолго до завершения очной сессии на CBOT ФРС анонсировала широко ожидавшееся повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов и просигнализировала о вероятности дальнейшего повышения стоимости заимствований в рамках борьбы с высокой инфляцией.