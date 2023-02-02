МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Евро достиг 10-месячного максимума против доллара США в четверг перед заседанием Европейского центрального банка, сообщило агентство Reuters. Ожидается, что на этом заседании ЕЦБ повысит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Днем ранее Федеральная резервная система США повысила ставку на 25 базисных пунктов.

ФРС также заявила, что она вышла на финишную прямую в борьбе с инфляцией. Таким образом она впервые признала, что рост цен замедляется, подтвердив ожидания рынков, что вскоре последует завершение цикла повышения ставок и начнется их снижение.

До начала текущей сессии доллар продемонстрировал резкое падение после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал на пресс-конференции, что "начинается дезинфляционный процесс". Однако он также подал сигнал о том, что повышение процентных ставок продолжится, и что понижения ставок пока не ожидается.

"Значительным облегчением стало то, что не произошло ничего, что могло бы подорвать превалирующие взгляды на рынке", — говорит Рей Эттрилл, аналитик National Australia Bank.

"Пауэлл сказал, что ставки будут сдерживающими в течение какого-то времени, но это не разубедило рынок, что "некоторое время", вероятно, означает шесть месяцев, а не два года", — добавляет он.

В четверг также состоится заседание Банка Англии, при этом решение он объявит в 12.00 по Гринвичу, а решение ЕЦБ будет известно 13.15 по Гринвичу. Рынки также ожидают, что британский центральный банк повысит ставку на 50 базисных пунктов.

Британский фунт, который в среду вырос против доллара США на 0,47%, удерживается на 1,236. Доллар снизился до 128,07 против японской иены, самого низкого уровня за две недели.

Пара евро/доллар в четверг поднималась до 1,1034, самого высокого уровня с 4 апреля. В среду она укрепилась на 1,2%. На момент написания статьи пара торговалась по 1,1000, то есть, почти без изменений против уровня закрытия среды.

"Ожидается, что ЕЦБ, повысив ставку на 50 базисных пунктов, подаст сигнал о склонности к жесткой политике, который поддержит ожидания рынком повышения ставки еще на 75-100 базисных пунктов в летний период", — говорит Крис Тернер, аналитик ING.

"Резкое сокращение разницы между процентными ставками станет более сильным драйвером для пары евро/доллар в этом году, который спровоцирунет рост пары до района 1,15 во 2-м квартале", — добавляет он.

В среду пара австралийский доллар/доллар США выросла на 1,2%, достигнув в начале азиатских торгов нового восьмимесячного максимума 0,7158. Швейцарский франк также укрепился до самого высокого уровня с конца 2021 года.

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины шести других основных валют, в среду упал более чем на 1%, до 100,80, и в четверг он находился чуть выше этого уровня.

Выходящий в пятницу в США отчет о числе рабочих мест вне сельского хозяйства станет следующей проверкой эффективности борьбы ФРС с инфляцией, хотя вышедшие в среду данные JOLTS показали, что число вакансий неожиданно выросло в декабре.