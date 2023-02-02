МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В среду компания Airbus заявила, что предлагает решение по ремонту повреждений, ставших известными в ходе спора с Qatar Airways, и будет работать с перевозчиком и регулирующими органами над тем, как лучше всего вернуть в воздух 30 самолетов A350, передает Reuters.

Производитель самолетов также заявил, что восстановит все заказы, которые он отозвал в рамках спора, разрешенного в среду, но первый из 50 самолетов A321neo будет поставлен в 2026 году, на три года позже, чем планировала авиакомпания.

Первый из 23 непоставленных самолетов A350 будет поставлен в этом году, добавил представитель компании.