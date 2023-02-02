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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230202/839671517.html
Airbus предложила решение по ремонту A350 для поставок Qatar Airways
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В среду компания Airbus заявила, что предлагает решение по ремонту повреждений, ставших известными в ходе спора с Qatar Airways, и будет работать с перевозчиком и регулирующими... ПРАЙМ, 02.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В среду компания Airbus заявила, что предлагает решение по ремонту повреждений, ставших известными в ходе спора с Qatar Airways, и будет работать с перевозчиком и регулирующими органами над тем, как лучше всего вернуть в воздух 30 самолетов A350, передает Reuters.
Производитель самолетов также заявил, что восстановит все заказы, которые он отозвал в рамках спора, разрешенного в среду, но первый из 50 самолетов A321neo будет поставлен в 2026 году, на три года позже, чем планировала авиакомпания.
Первый из 23 непоставленных самолетов A350 будет поставлен в этом году, добавил представитель компании.