МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В четверг цены на медь растут на фоне ослабления доллара, которое делает номинированные в долларах металлы дешевле для держателей других валют, сообщает Reuters. Доллар снизился после того, как итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) укрепили надежды на скорое завершение стремительного повышения процентных ставок.

Существенное снижение курса доллара и надежды на восстановление спроса в КНР после отказа от жестких антиковидных мер помогли ценам на медь подняться выше ноябрьского уровня 7500 долларов до максимума 9550,50 доллара в прошлом месяце.

Впрочем, спрос в Китае, судя по всему, восстанавливается довольно слабо, учитывая снижение премий за импортную медь и стремительное увеличение запасов на складах биржи в Шанхае.

Рост цен на медь застопорился на прошлой неделе, когда в Китае началось празднование Нового года по лунному календарю.

Около 11.50 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,8%, до 9156,50 доллара за тонну. Однако с начала недели котировки потеряли 1,2%.

"В краткосрочной перспективе цены могут демонстрировать небольшое снижение", — считает Дэн Смит, глава исследовательского подразделения в Amalgamated Metals Trading.

Однако за любым снижением цен должны следовать покупки со стороны инвесторов. По мнению эксперта, к концу года металл будет торговаться выше 10 000 долларов за тонну.

"Экономика Китая, вероятно, сильно восстановится, мы просто этого еще не почувствовали", — отметил Смит. По его словам, ослабление доллара и перебои с поставками также оказывают ценам поддержку.

Спекулятивные инвесторы, несомненно, ожидают повышения цен. Чистая длинная позиция по фьючерсам на медь на COMEX достигла максимума с апреля.

По оценкам JPMorgan, приток средств на рынок промышленных металлов в период с 1 января по 27 января составил 14 млрд долларов, а в период празднования Нового года по лунному календарю в Китае — 3,5 млрд долларов.

В настоящее время наблюдаются перебои с поставками в Перу, где добыча на крупном медедобывающем предприятии Las Bambas приостановлена из-за протестов.

Мировые фондовые рынки в четверг растут. Трейдеры ожидают публикации данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, намеченной на пятницу, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику США и курс доллара.

Большинство промышленных металлов снижается в цене. Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,9%, до 2607,50 доллара за тонну, цинк подешевел на 0,9%, до 3320 долларов за тонну, никель упал в цене на 1,1%, до 28 965 долларов за тонну, а цены на свинец снизились на 0,1%, до 2135,50 доллара за тонну. Олово выросло в цене на 1,4%, до 29 215 долларов за тонну.