МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января вырос на 64,7% в сравнении с аналогичным месяцем годом ранее, до 2,8 тонны, с серебром – на 35,8%, до 7,2 тонны, сообщает биржа. Стоимость золота снизилась перед заседанием Федрезерва

В денежном выражении оборот сделок с золотом и серебром на бирже наблюдался на общую сумму 12,1 миллиарда рублей, по сравнению с 7,9 миллиарда рублей в январе годом ранее, в том числе объем торгов серебром — на 400 миллионов рублей.

По итогам прошлого года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (32,3 тонны) и серебром (78,7 тонны) на общую сумму 122,8 миллиарда рублей; в 2021 году — на 209,2 миллиарда рублей и 48,5 тонны и 40,2 тонны соответственно.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками, принимая и выдавая слитки драгоценных металлов в биржевом хранилище.

В число участников биржевого рынка золота и серебра на сегодняшний день входят 98 организации: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), семь золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку этого драгметалла и на торгах Московской биржи.