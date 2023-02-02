МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе сократился на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 82,3 триллиона рублей, следует из данных на сайте торговой площадки. Рынок золота на Мосбирже вырос в январе

Объем торгов на фондовом рынке в январе снизился на 62%, до 1,6 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке — на 6,5%, до 59,3 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями декабря сократился на 0,2%, до 787,8 миллиарда рублей, а среднедневной объем торгов вырос на 4,5%, до 37,5 миллиарда.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 812 миллиардов рублей, снизившись на 76,2%. В январе на фондовом рынке Московской биржи было размещено 38 облигационных займов на общую сумму 1,367 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 942,5 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 25,5% и составил 3,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 166,5 миллиарда рублей, сократившись на 22,7%.

"Объем торгов на валютном рынке составил 16,9 триллиона рублей (21,0 триллиона рублей в декабре 2022 года). Объем торгов инструментами спот составил 5,5 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов — 11,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 804,8 миллиарда рублей по сравнению с 954,8 миллиарда рублей в декабре 2022 года", — также говорится в сообщении.