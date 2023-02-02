МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В четверг цены на золото потеряли более 1% на фоне восстановления доллара. Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль после скачка цен до 9-месячного пика на фоне мягкой денежно-кредитной риторики председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Золото дорожает на процент после заседания ФРС США

Около 15.18 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1,4%, до 1922,89 доллара за унцию после достижения максимума с апреля 2022 года ранее в ходе сессии.

Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,4%, до 1934,80 доллара за унцию.

Индекс доллара прибавил около 1%, делая номинированное в долларах золото менее привлекательным для держателей иных валют.

Рынок золота сохраняет базовую сильную поддержку, однако небольшой откат цен может быть связан с фиксацией прибыли в преддверии выхода в пятницу ежемесячных данных США по рынку труда, предполагает Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

По итогам заседания ФРС в среду стоимость заимствований была повышена на 25 базисных пунктов. Это самое умеренное повышение ставки за последние 11 месяцев. Целевой диапазон ставки ФРС теперь составляет 4,5%-4,75%.

Между тем в среду председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о том, что, хотя инфляция и начала замедляться, центральный банк еще очень далек от победы над ней.

"Риторика Пауэлла была куда менее жесткой по сравнению с недавней пресс-конференцией. Таким образом, остается шанс на то, что завершение цикла повышения ставок будет скорее раньше, чем позже", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Согласно данным, на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 9-месячного минимума. Рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на увеличение стоимости заимствований.

Теперь внимание рынка переключается на январские данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу.

Спот-цены на серебро упали на 0,5%, до 23,85 доллара за унцию.

Котировки платины выросли на 1,3%, до 1016,76 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 1,2%, до 1650,46 доллара за унцию.