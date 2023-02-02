МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть снижаются на фоне снижения производственных заказов в США. Кроме того, рынок нефти негативно реагирует на укрепление доллара, сообщает Reuters.

Около 16.04 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 52 цента, или 0,6%, до 82,32 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 40 центов, или 0,5%, до 76,01 доллара за баррель.

Согласно данным Министерства торговли, производственные заказы в США в декабре выросли, тогда как заказы на промышленное и другое оборудование сократились.

"Эти данные указывают на замедление экономического роста, особенно в промышленном секторе. Это негативный фактор для нефтяного рынка", — отметил Джон Килдафф из Again Capital.