МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань отступил от трехнедельного максимума против доллара США, который восстановился против других основных валют на перспективах более мягкой денежно-кредитной политики в Европе, о которых сигнализировали ЕЦБ и Банк Англии, сообщило агентство Reuters.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,7400, а на момент написания статьи торговалась по 6,7440. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7382 против 6,713 в четверг.

Помимо юаня снижаются и другие азиатские валюты, так как инвесторы реагируют на сигналы центральных банков еврозоны и Великобритании о склонности к более мягкой политике, сказал аналитик OCBC Bank Кристофер Вонг.

Руководители ЕЦБ и Банка Англии говорили в четверг, что инфляционное давление в Европе становится более управляемым.

"Появились первые признаки замедления снижения доллара США, так как, похоже, не только ФРС корректирует темп ужесточения политики", — добавил Вонг.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 101,839 от уровня закрытия четверга 101,75. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась с небольшим ростом, по 6,746.

Отмена карантинных мер улучшила настроения инвесторов, но это вовсе не обязательно окажет позитивное воздействие на платежный баланс Китая и на юань, сказала экономист Julius Baer Софи Альтерматт.

"Мы считаем, что давление (на юань) оказывает разворот торгового баланса в результате ослабления внешнего спроса, в то время как внутренний спрос поддерживается импортом", — сказала она, добавив, что возобновление выезда китайцев за границу также может стать причиной оттока капиталов.

"Эти факторы могут нивелировать приток капиталов, обусловленный улучшением отношения рынка к китайским активам", — сказала Альтерматт.

Валютный рынок почти не отреагировал на вышедшие в пятницу данные, показавшие, что активность в сфере услуг Китая в январе усилилась впервые за пять месяцев благодаря росту расходов во время празднования Нового года по лунному календарю.

Рассчитываемый компаниями Caixin и S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая в январе поднялся до 52,9 с 48,0 в декабре.

"Вышедшие в пятницу данные позитивны, но они в целом подтвердили опубликованные ранее на этой неделе официальные данные", сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.