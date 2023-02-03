МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько усилил снижение ближе к середине торгов и теряет порядка 0,7%, отдельные бумаги дешевеют широким фронтом, следует из данных Московской биржи. На "СПБ бирже" вырос объем торгов иностранными акциями

Индекс Мосбиржи к 11.53 мск опускается на 0,74%, до 2226,87 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,72%, до 996,85 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи терял около 0,4%.

В лидерах снижения котировок – акции расписки HeadHunter (-3,19%), Globaltrans (-2,5%), акции Polymetal (-1,62%), МКБ (-1,6%), "Яндекса" (-1,65%), а также "М.Видео" (-1,54%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции – на 1,69%, привилегированные – на 1,22%), НМТП (-1,47%).

Напротив, заметно дорожают бумаги Центрального телеграфа (префы – на 10,5%, обыкновенные акции – на 5,7%), акции Дальневосточной энергетической компании (+5,58%), ИСКЧ (+5,19%), "Акрона" (+1,24%), "Совкомфлота" (+1,06%), а также акции ДВМП (+0,76%), "Ренессанса страхования" (+0,51%) и акции "Фосагро" (+0,49%).

Эксперты Промсвязьбанка считают, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2200-2250 пунктов.

А на ближайшие сессии наиболее вероятным сценарием будет консолидация на текущих уровнях, добавляют аналитики инвестбанка "Синара".