МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики, при этом китайские индикаторы остались в минусе несмотря на данные о росте деловой активности в сфере услуг страны, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei завершил торги на семинедельном максимуме

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,68%, до 3 263,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 2 163,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,36%, до 21 660,47 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,47%, до 2 480,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,62%, до 7 558,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,4%, до 27 511,6 пункта.

На торги пятницы повлиял ряд факторов, причем неоднозначно. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в январе вырос до 52,9 пункта с 48 пунктов месяцем ранее. Но в итоге китайские индексы, хоть и отыгравшие часть утренних потерь, все же закрылись в минусе.

При этом динамика индексов США в целом помогла позитиву в Азии. Американские фондовые индексы накануне в основном выросли, причем технологический индекс NASDAQ — сразу на 3,2%.

Инвесторы продолжают ожидать публикации данных рынка труда США. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране увеличилась до 3,6% с 3,5% в декабре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 185 тысяч после увеличения на 223 тысячи ранее.