МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу сильно снижаются после того, как крупнейшие компании США из сферы информационных технологий опубликовали свои финансовые результаты, следует из данных торгов. Amazon отчитался о чистом убытке по итогам 2022 года

По состоянию на 13.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,31%, до 33990 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,44%, до 12662,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 4159,75 пункта.

Так, по итогам года онлайн-ритейлер Amazon получил чистый убыток после прибыли годом ранее. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам года уменьшил чистую прибыль на 21%. А технологический гигант Apple сократил чистую прибыль за прошлый квартал на 13%.

Акции компаний дешевеют на предторгах на 5,36%, 3,84% и 3,11% соответственно.

В центре внимания инвесторов сегодня будут также данные с рынка труда. Аналитики полагают, что безработица в стране в январе выросла до 3,6% пункта с 3,5% пункта месяцем ранее.