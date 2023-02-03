Фьючерс на индекс NASDAQ снизился на 1,44 процента после публикации отчетов IT-компаний
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу сильно снижаются после того, как крупнейшие компании США из сферы информационных технологий опубликовали свои финансовые результаты, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,31%, до 33990 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,44%, до 12662,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 4159,75 пункта.
Так, по итогам года онлайн-ритейлер Amazon получил чистый убыток после прибыли годом ранее. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам года уменьшил чистую прибыль на 21%. А технологический гигант Apple сократил чистую прибыль за прошлый квартал на 13%.
Акции компаний дешевеют на предторгах на 5,36%, 3,84% и 3,11% соответственно.
В центре внимания инвесторов сегодня будут также данные с рынка труда. Аналитики полагают, что безработица в стране в январе выросла до 3,6% пункта с 3,5% пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20230203/839683971.html