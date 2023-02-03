МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в январе 2023 года увеличилось на 555,4 тысячи человек, до 23,5 миллиона, следует из сообщения торговой площадки. JP Morgan предупредил о растущих рисках инвестиций в Израиль

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2023 года достигло 23,5 миллиона (+555,4 тысячи человек), ими открыто 39,6 миллиона счетов (+1,2 миллиона счетов)", — говорится в сообщении.

В Москве 2,1 миллиона физлиц имеют брокерские счета на бирже, в Московской области — 1,3 миллиона, в Санкт-Петербурге — 1 миллион, в Краснодарском крае — 0,85 миллиона, в Башкортостане — 0,8 миллиона, в Свердловской области — 0,78 миллиона, в Татарстане — 0,73 миллиона, в Ростовской области — 0,67 миллиона, в Челябинской — 0,61 миллиона, в Самарской — 0,56 миллиона, уточняет Мосбиржа.

В январе 2023 года сделки на фондовом рынке совершали 2,3 миллиона человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 80,4%, в объеме торгов облигациями – 28,5%, на спот-рынке валюты – 21,3%, на срочном рынке – 71,4%, оценила биржа.

Отмечается, что в январе 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (26,6% и 7,1% соответственно), акции "Газпрома" (22,5%), "Лукойла"(10,4%), "Норникеля" (9,6%), "Яндекса" (5,4%), "Роснефти (5,3%)", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,1%), акции "Новатэка" (4,2%) и МТС (3,8%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в январе увеличилось до 5,2 миллиона (+21,2 тысячи счетов). Оборот по ИИС по итогам месяца составил 1,7 триллиона рублей, в структуре оборота 80,4% – сделки с акциями, 8,8% – с облигациями, 10,9% – с биржевыми фондами.

В Москве всего открыто 536,7 тысячи ИИС, в Московской области – 311,2 тысячи, в Санкт-Петербурге – 249,3 тысячи. Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область – 169,4 тысячи, Башкирия – 165,2 тысячи и Краснодарский край – 160,9 тысячи.