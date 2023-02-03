Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 23,5 миллиона человек по итогам января
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в январе 2023 года увеличилось на 555,4 тысячи человек, до 23,5 миллиона, следует из сообщения торговой площадки.
"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2023 года достигло 23,5 миллиона (+555,4 тысячи человек), ими открыто 39,6 миллиона счетов (+1,2 миллиона счетов)", — говорится в сообщении.
В Москве 2,1 миллиона физлиц имеют брокерские счета на бирже, в Московской области — 1,3 миллиона, в Санкт-Петербурге — 1 миллион, в Краснодарском крае — 0,85 миллиона, в Башкортостане — 0,8 миллиона, в Свердловской области — 0,78 миллиона, в Татарстане — 0,73 миллиона, в Ростовской области — 0,67 миллиона, в Челябинской — 0,61 миллиона, в Самарской — 0,56 миллиона, уточняет Мосбиржа.
В январе 2023 года сделки на фондовом рынке совершали 2,3 миллиона человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 80,4%, в объеме торгов облигациями – 28,5%, на спот-рынке валюты – 21,3%, на срочном рынке – 71,4%, оценила биржа.
Отмечается, что в январе 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (26,6% и 7,1% соответственно), акции "Газпрома" (22,5%), "Лукойла"(10,4%), "Норникеля" (9,6%), "Яндекса" (5,4%), "Роснефти (5,3%)", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,1%), акции "Новатэка" (4,2%) и МТС (3,8%).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в январе увеличилось до 5,2 миллиона (+21,2 тысячи счетов). Оборот по ИИС по итогам месяца составил 1,7 триллиона рублей, в структуре оборота 80,4% – сделки с акциями, 8,8% – с облигациями, 10,9% – с биржевыми фондами.
В Москве всего открыто 536,7 тысячи ИИС, в Московской области – 311,2 тысячи, в Санкт-Петербурге – 249,3 тысячи. Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область – 169,4 тысячи, Башкирия – 165,2 тысячи и Краснодарский край – 160,9 тысячи.
https://1prime.ru/Financial_market/20230203/839686458.html