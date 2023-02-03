МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,21%, а за неделю вырос на 2,7%, следует из данных Московской биржи. В Польше хотят купить газ и уголь на российские активы

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,21%, до 2248,3 пункта, долларовый РТС понизился на 0,16%, до 1002,52 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,32%, до 70,65 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,7%, РТС — на 1% — на фоне роста курса доллара по отношению к рублю.