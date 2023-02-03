МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и падения курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Евросоюз нарастил закупки СПГ в 2022 году до 134 миллиардов кубов

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится на 1,5%, до 2214 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent поднимется в пределах 2,5 доллара, до 85,3 доллара за баррель, курс евро на форексе – на 0,5 цента, выше 1,09 доллара, оценивают аналитики.

По их прогнозам, курс доллара на следующей неделе вырастет на 73 копейки, до 71,33 рубля, евро — на 87 копеек, до 77,7 рубля, юаня — на 12 копеек, до 10,54 рубля.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что предстоящая неделя для мирового рынка пройдет спокойнее. Публикаций принципиально важной для инвесторов макростатистики в ближайшие дни не запланировано, январская инфляция в США выйдет лишь через неделю. На этом фоне динамика рынка во многом определится пятничными данными по американскому рынку труда, отмечает аналитик.

"Пока уровень безработицы находится вблизи минимумов до начала пандемии, а занятость в США продолжает расти высокими темпами. Если такая динамика продолжится, то спрос на рисковые активы в мире может ослабиться в связи с опасениями более жестких действий ФРС. В таком случае фондовые индексы США заметно снизятся, а индекс доллара DXY может вырасти к 103 пунктам", — считает Григорьев.

"На мировых рынках наблюдается безудержный оптимизм. Для возвращения спроса на риск инвесторам потребовалась лишь констатация того, что основные Центробанки мира не ужесточили свою риторику на февральских заседаниях", — говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

По его мнению, текущее поведение рынков выглядит неординарным, поскольку поводов для роста цен в сегменте рискованных активов не так много. Резкое замедление темпов роста экономик США и ЕС в текущем году выглядит весьма вероятным, при этом ФРС и ЕЦБ намерены продолжить профинляционный курс денежно-кредитной политики. Рост акций в данных условиях носит спекулятивный характер, что повышает шансы на реализацию коррекционного сценария, считает Евстифеев.

Евгений Локтюхов из "Промсвязьбанка" отмечает, что грядущая неделя небогата на статистику, из-за чего рынками, скорее всего, будут двигать новости сезона отчетности в США и Европе. "Учитывая их неплохой рост и вероятное ухудшение тональности корпоративных новостей, сценарий усиления коррекционных настроений выглядит весьма вероятным: риски рецессии в развитых странах сохраняются", — добавляет он.

В свою очередь, динамика нефтяного рынка будет зависеть от трудовой статистики в США, отмечает Григорьев. Дальнейший сильный рост занятости усилит опасения более жесткой позиции ФРС, что в свою очередь увеличит риски рецессии и снижения спроса на нефть. На нефтяной рынок на предстоящей неделе также могут повлиять санкции на поставки российских нефтепродуктов со стороны G7, которые должны вступить в силу в воскресенье, полагает аналитик.

"В целом у фьючерсов Brent сохраняется потенциал вновь превысить отметку в 85 долларов за баррель, если пятничная статистика все же не укажет на особо сильное состояние американского рынка труда", — оценивает он. В Польше хотят купить газ и уголь на российские активы

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Индексы Мосбиржи и РТС на этой неделе обновили локальные максимумы и пытались развить восходящее движение, которое в случае с долларовым индикатором ограничивалось общей слабостью рубля. В целом в рублевом сегменте инвесторы демонстрируют желание найти новые идеи для покупок, что подталкивает рынок выше, но не обеспечивает широкомасштабного роста", — говорит аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

По ее мнению, подобная тенденция может сохраниться в ближайшие дни, при этом повышению может препятствовать фиксация прибыли по ранее выросшим бумагам в рамках коррекции, например, в металлургическом секторе.

Локтюхов из "Промсвязьбанка" осторожно смотрит на перспективы российского рынка акций. Он отмечает, что индекс Мосбиржи может подпасть под давление и на следующей неделе вернуться ниже отметки 2200 пунктов. Среди негативных для российской рынка факторов эксперт выделяет охлаждение на глобальных рынках, негативное влияние вводимого эмбарго на поставки в Европу нефтепродуктов и опасения относительно десятого пакета санкций ЕС.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" согласен с ним и отмечает, что с учетом введения с 5 февраля очередного эмбарго ЕС и потолка цен на российские нефтепродукты ожидать позитивных изменений в отношении акций нефтяников не стоит. А это, в свою очередь, означает, что краткосрочные перспективы роста отечественного рынка в целом довольно ограничены, заключает эксперт

"На этой неделе индекс Мосбиржи колебался в районе 200-дневной линии скользящего среднего. Восходящая динамика в направлении 2440 пунктов может возобновиться, если будет пройдено сопротивление на уровне 2260 пунктов. Если сопротивление не получится преодолеть, возможна коррекция в направлении 2170-2190 пунктов", — отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль продолжает движение в узком диапазоне торгов, но не демонстрирует склонности к слому основного нисходящего тренда, комментирует Кожухова из ИК "Велес капитал". "В связи с этим можно говорить о сохранении высоких рисков обновления курсом доллара максимумов года в 72,46 рубля, евро — 77,2 рубля и юаня — 10,56 рубля, и о перспективе развития падения валюты РФ", — говорит она.

Определяющими для российского валютного рынка будут параметры новых санкций со стороны G7, которые будут официально раскрыты в воскресенье, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Риски временного снижения экспортных поступлений пока сохраняются. Впрочем, объемы февральских продаж юаней в рамках бюджетного правила были увеличены почти в три раза, что будет ограничивать потенциал ослабления рубля. В целом курс на предстоящей неделе может вырасти к 71 рублю за доллар. В текущих условиях итоги заседания Банка России имеют ограниченное влияние на динамику рубля. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку у 7,5% годовых", — добавляет он.

Банк России в пятницу, скорее всего, сохранит и ключевую ставку и сигнал на фоне осложняющейся ситуации с дефицитом бюджета, по-прежнему повышенного уровня инфляции, но снижающихся инфляционных ожиданий, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов считает, что основные фишки сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность, однако акции финансового сектора и металлургов сильно смотревшиеся последние дни, уже выглядят несколько перегретыми, и технические факторы могут способствовать фиксации прибыли в этих сегментах.

Кожухова же напоминает, что на следующей неделе группа "Мать и дитя" представит операционные результаты за четвертый квартал 2022 года, а в США свои квартальные отчетности представят Tyson Foods, Loews, BP, Walt Disney, Yum! Brands, AstraZeneca, PepsiCo, Philip Morris, PayPal и Motorola. Также свои финансовые результаты опубликуют Activision Blizzard, ON Semiconductor, Pinterest, CVS Health Corp, Uber и AbbVie, отмечает Бахтин.