МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром несколько поднимаются со вступлением в действие санкций по отношению к нефтепродуктам, а также более ранних — к нефти из России; позитив также подкреплён ожиданием дополнительного спроса из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты

По состоянию на 7.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,31%, до 80,19 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 73,54 доллара.

"Нефть нашла поддержку… поскольку российские поставки пока сталкиваются с санкциями — как в отношении нефти, так и нефтепродуктов", — цитирует агентство мнение аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжу Ми (Zhou Mi).

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом. Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, топливные — на два месяца позже.

Что же касается перспектив глобального спроса на нефть, то в выходные глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что экономика Китая может продемонстрировать более сильное восстановление, чем ожидалось, что повысит этот спрос — об этом сообщало агентство Bloomberg.

Китай — один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, поэтому состояние его экономики заметно отражается на перспективах нефтяного спроса.