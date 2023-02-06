МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник утром восстанавливается после падения более чем на 1% в пятницу, следует из данных торгов. Курс доллара подрастает до 70,85 рубля, юаня - почти не меняется

По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару растет до 1,0796 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0793 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 131,71 иены со 131,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 103,02 пункта.

В пятницу были опубликованы данные рынка труда в США. Так, безработица в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 3,6%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч.

Эта статистика подтолкнула курс национальной валюты к росту — в частности, более чем на 1% по отношению к евро.

Но уже к утру понедельника это падение оказалось отыгранным европейской валютой, в то время как днём ожидается публикация данных о розничных продажах в еврозоне.