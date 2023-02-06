МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди коррекционно растет после снижения в течение трех предыдущих торговых сессий, следует из данных торгов. Курс евро компенсировал пятничное падение к доллару

По состоянию на 8.06 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,75%, до 4,0613 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,8%, до 8980,5 доллара, алюминия – на 1,82%, до 2569,5 доллара, цинка — на 4,17%, до 3241,5 доллара.

В целом же на рынке меди с началом новой недели наблюдается коррекционная динамика после того, как за предыдущие три торговых дня металл подешевел на Comex на 4,5%.