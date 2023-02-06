МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник растет почти на 1%, находясь у уровня в 1 890 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Производство медного газонагревательного оборудования

Стоимость меди растет после трехдневного снижения

По состоянию на 8.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,8 доллара, или на 0,74%, до 1 890,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,48%, до 22,512 доллара за унцию.

Текущая цена корректируется после снижения на предыдущей торговой сессии. В пятницу цена на золото упала почти на 2,8% после выхода американской макростатистики. Так, безработица в США в январе снизилась до 3,4% с 3,5% в декабре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 185 тысяч.

На этом фоне доллар укрепился к мировым валютам более чем на 1%: индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в пятницу поднялся на 1,14%, до 102,92 пункта. Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.