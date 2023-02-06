МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Вышедшие в пятницу сильные данные по рынку труда в США указали на вероятность более продолжительного повышения ставок ФРС, благодаря этому в понедельник доллар торговался устойчиво, сообщает Reuters.

В то же время на иену негативное воздействие оказала информация, согласно которой следующим главой Банка Японии может стать заместитель его управляющего Мосаеси Амамаия. Газета Nikkei со ссылкой на анонимные источники сообщила, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды близка к решению о преемнике Харухико Куроды на посту управляющего центральным банком и двух его заместителях. На пресс-конференции в понедельник представитель правительства Есихико Исозаки опроверг эту информацию.

На момент написания статьи иена торговалась со снижением на 0,42%, за доллар давали 131,75 иены, ранее в понедельник пара поднималась до максимума за три недели 132,60.

"Амамаия был заместителем Куроды с 2013 года и считается одним из наиболее склонных к мягкой политике кандидатов, поэтому его выдвижение ослабляет надежды на нормализацию политики Банка Японии при новом управляющем", — считают аналитики Saxo Markets.

Мягкая политика Банка Японии подвергается критике со многих направлений, в том числе со стороны оппозиционных политиков и трейдеров, которые считают, что она мешает работе рынка.

В 2013 году Амамаия играл ключевую роль в подготовке программы покупки облигаций и постоянно призывал удерживать ставки на крайне низких уровнях. Вместе с тем в июле он сказал, что центральному банку "всегда" следует думать о способах выхода из крайне мягкой политики.

Согласно вышедшим в пятницу данным Министерства труда, в январе число рабочих мест в американской экономике увеличилось на 517 000. Опрошенные Reuters экономисты ожидали увеличения на 185 000 рабочих мест. После выхода отчета доллар США вырос и в понедельник торговался устойчиво.

Индекс доллара поднялся до максимума почти за четыре недели 103,22, а на момент написания статьи находился на 103,03. В пятницу индекс вырос на 1,1%.

В среду ФРС повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов и заявила, что прошла поворотную точку в борьбе с инфляцией, после чего инвесторы стали учитывать в котировках менее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.

Ошеломляющие данные по занятости, а также отчет, указавший на восстановление сферы слуг в США в январе заставили участников рынка засомневаться в том, что ФРС близка к завершению повышения ставок.

"Обеспокоенность вызывает то, что центральный банк может расценить намного превысившие прогноз данные как повод для еще двух повышений ставки и ее удержания на высоком уровне более продолжительное время", — сказал экономист National Australia Bank Тапас Стриклэнд.

По мнению аналитиков Citi, председатель ФРС Джером Пауэлл и члены Комитета по операциям на открытых рынках все больше верят в вероятность "мягкой посадки", при которой инфляция замедлится несмотря на силу рынка труда. Тем не менее вышедший в пятницу отчет должен усилить обеспокоенность руководителей центрального банка тем, что слишком сильный рынок труда не способствует достижению целевого уровня инфляции, сказали в Citi.

Трейдеры учитывают в котировках достижение ключевой ставкой пика на уровне 5,05% в июне и ее понижение во втором полугодии.

Считающийся валютой-убежищем доллар также получает поддержку со стороны усиления напряженности американо-китайских отношений, после того как в субботу истребитель ВВС США сбил у берега Южной Каролины воздушный шар, который мог быть запущен Китаем с разведывательными целями.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с ростом на 0,02%, по 1,0795. В пятницу она потеряла 1%, а в течение сессии достигала минимума почти на три недели 1,07815.

Пара британский фунт/доллар США поднялась от уровня закрытия предыдущей сессии на 0,05%, до 1,2057, ранее в понедельник достигнув минимума за месяц 1,2031.

Австралийский доллар вырос против доллара США на 0,36%, до 0,694, а новозеландский доллар снизился против него на 0,08%, до 0,633.