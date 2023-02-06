МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Московская биржа 7 февраля начнет торги расчетными фьючерсами на акции глобального биржевого фонда, инвестирующего в портфель акций, входящих в немецкий фондовый индекс DAX 40, следует из сообщения российской торговой площадки. Мосбиржа начнет расчет индекса цен на золото

"Седьмого февраля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобального биржевого фонда iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) и опционами на них. Фонд инвестирует в портфель акций, входящих в немецкий фондовый индекс DAX 40", — говорится в сообщении.

Фьючерсные контракты номинированы в валюте, но торги и расчеты будут производиться в рублях. С момента запуска торгов будут доступны четыре серии контрактов с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года, добавляет биржа.

"Новые производные инструменты дополнят линейку фьючерсов и опционов, позволяющих зарабатывать на движении цены иностранных рынков без риска владения базисным активом", — поясняется там же.

В линейке срочного рынка Московской биржи на иностранные активы также представлены фьючерсные контракты на акции фондов SPDR S&P 500 ETF Trust (инвестиции в акции американского индекса S&P 500), Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 (инвестиции в акции американского индекса Nasdaq-100), Tracker Fund of Hong Kong ETF (инвестиции в акции гонконгского индекса Hang Seng) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (инвестиции в акции европейского индекса EURO STOXX 50) и опционы на них.