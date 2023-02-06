МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Компания Tesla Inc подняла в США цены на свой самый продаваемый автомобиль Model Y на 1000 долларов после того, как правительство повысило потолок цены на электрические кроссоверы, покупка которых дает право на налоговые льготы, сообщило агентство Reuters.

Согласно текущим и предыдущим ценам, приведенным на сайте компании, Tesla повысила цены на Model Y Long Range до 54 990 долларов и Model Y Performance до 57 990 долларов, то есть на 1000 долларов на каждую модель.

Это было второе повышение цен на Model Y Long Range за последние две недели.

Эти электромобили остаются на 15% и 17% дешевле, соответственно, чем были до того, как Tesla снизила цены в прошлом месяце, чтобы стимулировать спрос. Цена не учитывает налоговый вычет в размере 7500 долларов, который теперь могут получить покупатели.

В пятницу Министерство финансов США вынесло решение о том, что кроссоверы, такие как Model Y, будут давать право на налоговые льготы, если их цена не превышает 80 000 долларов. Потолок для легковых автомобилей, седанов и универсалов ниже — 55 000 долларов.

Такое повышение стало победой для Tesla, General Motors, Ford и других автопроизводителей, которые добивались от администрации Байдена более широкого определения транспортных средств при реализации плана стимулирования. Теперь больше представителей их модельного ряда смогут претендовать на льготы.

При прежнем потолке покупатель Model Y смог бы добавить дополнительные функции, таких как буксировочная штанга, только на 1000 долларов, после чего стоимость покупки превысила бы уровень, при котором действует налоговая льгота.

Tesla в январе снизила цены по всему миру в ответ на признаки замедления спроса. В пятницу она во второй раз снизила цены в Южной Корее.

В прошлом месяце генеральный директор компании Илон Маск заявил, что в январе после первого раунда снижения цен объем заказов на автомобили оказался примерно вдвое больше, чем объем выпуска. Он сказал, что высокий спрос побудил компанию провести первое небольшое повышение цен на Model Y.