МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается к доллару и юаню, при этом не меняется к евро: американская валюта торгуется чуть выше 71 рубля, китайская – по 10,43 рубля, европейская – по 76,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы снизились после роста по итогам прошедшей недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 9 копеек — до 71,04 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,43 рубля, евро остается на уровне предыдущего закрытия торгов в 76,29 рубля.