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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230207/839709878.html
Курс доллара подрастает до 71,04 рубля, юаня - до 10,43 рубля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается к доллару и юаню, при этом не меняется к евро: американская валюта торгуется чуть выше 71 рубля, китайская – по 10,43 рубля,... ПРАЙМ, 07.02.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, юань, доллар, евро, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Курс доллара подрастает до 71,04 рубля, юаня - до 10,43 рубля
Курс доллара подрастает на Московской бирже до 71,04 рубля, юаня - до 10,43 рубля
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается к доллару и юаню, при этом не меняется к евро: американская валюта торгуется чуть выше 71 рубля, китайская – по 10,43 рубля, европейская – по 76,29 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 9 копеек — до 71,04 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,43 рубля,
евро остается на уровне предыдущего закрытия торгов в 76,29 рубля.