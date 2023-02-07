МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром слабо меняется к другим основным мировым валютам в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Курс доллара подрастает до 71,04 рубля, юаня - до 10,43 рубля

По состоянию на 7.38 мск курс евро к доллару остается на уровне прошлого закрытия в 1,073 доллара. Курс доллара к иене уменьшается до 132,39 иены со 132,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 103,5 пункта.

Валютные инвесторы ждут комментариев главы ФРС США относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора. Пауэлл позже во вторник выступит в Экономическом клубе Вашингтона.

"Глава ФРС Пауэлл остается "тузом" каждый раз, когда выступает", — сказал агентству Блумберг аналитик Wolfe Research Крис Сенек (Chris Senyek). По его словам, инвесторы будут следить, не откажется ли он от своего весьма положительного сценария, прозвучавшего в прошлую среду, особенно в отношении финансовых условий и замедления инфляции в США.