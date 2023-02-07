МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цена на медь коррекционно растет во вторник после снижения в течение четырех предыдущих торговых сессий, следует из данных торгов. Доллар почти стабилен к евро и иене перед выступлением главы ФРС США

По состоянию на 7.47 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,12%, до 4,0415 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,21% — до 8871,5 доллара, алюминия – на 1,4%, до 2533,5 доллара, цинка — на 3,41%, до 3131 доллара.

За предыдущие четыре дня металл потерял в цене 4,3% на фоне удорожания доллара. Индекс доллара за четыре дня вырос на 2,4%. Рост американской валюты делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.