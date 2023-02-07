МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник поднимаются на 1%, свидетельствуют данные торгов. Глава Kuwait Petroleum отметил восстановление спроса на нефть в Китае

Инвесторы оценивают последствия разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, одновременно сохраняя оптимистичные ожидания по спросу из Китая.

По состоянию на 8.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,99% — до 81,79 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,07%, до 74,9 доллара.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии произошло в понедельник. По данным СМИ, из-за землетрясения приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. А в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.

При этом трейдеры по-прежнему надеются на оживление спроса из Китая после ослабления карантинных ограничений, что позитивно отразилось на прогнозах по экономике. Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике страны влияют на прогнозы спроса на нефть.

Инвесторы также обратили внимание, что Saudi Aramco днем ранее повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США.