МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Новая биржа ITS создается на базе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), а "СПБ биржа", основной бизнес которой сфокусирован на организации торгов ценными бумагами международных компаний в РФ, выступит миноритарным акционером, рассказали РИА Новости в пресс-службе "СПБ биржи". Президент Казахстана обязал майнеров лицензировать свою деятельность

Ранее в журнале Forbes, председатель правления ITS Чингиз Канапьянов рассказал, что ITS – это не биржа в классическом понимании, а так называемая многосторонняя торговая площадка. Биржа получает в МФЦА лицензию MTF – multilateral trading facility, это форма электронной организации торгов ценными бумагами, распространенная в том числе в Европе. ITS может осуществлять только вторичный листинг ценных бумаг, которые уже торгуются на мировых биржах, и не может осуществлять первичный листинг, то есть проводить первичные размещения акций — IPO.

"ITS создается на базе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). "СПБ биржа" предоставила собственные технологии и бизнес-модель для организации торгов иностранными ценными бумагами на ITS. При этом участие "СПБ биржи" в проекте в качестве миноритарного акционера носит ограниченный характер", — рассказали в её пресс-службе агентству. "СПБ биржа" добавит на торги акции с листингом в Гонконге

"Мы считаем, что МФЦА создал все необходимые регуляторные условия для внедрения бизнес-модели, по которой работает "СПБ биржа" и которую наши казахстанские коллеги имплементировали для развития собственного проекта. У "СПБ биржи" миноритарная доля в капитале ITS, она составляет 10% минус одна акция", — добавили в пресс-службе.

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.