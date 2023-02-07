МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России продлил на полгода ограничения на некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке с переведенными в российскую учетную инфраструктуру ценными бумагами, которые были введены для сохранения финансовой стабильности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. Инвестсоветник научил, как "не потерять" внезапные 100 тысяч рублей

"Банк России 28 декабря 2022 года направил депозитариям новое предписание сроком на шесть месяцев. В нем сохраняются требования об обособленном учете переведенных в российскую учетную инфраструктуру ценных бумаг, приобретенных после 1 марта 2022 года. Эти ограничения необходимы для обеспечения финансовой стабильности", — сообщили в ЦБ.

"В предписании сохранены основные критерии ценных бумаг, в отношении которых депозитарии должны осуществлять обособленный учет, а также уточнены требования к обособлению ценных бумаг, приобретённых после 1 марта 2022 года и переведенных в российские учетные институты в соответствии с 319-ФЗ. Иные новые критерии ценных бумаг, подлежащих обособлению, предписанием не предусмотрены", — добавили в ЦБ.

ЦБ РФ в августе ввел на полгода дополнительные ограничения для предотвращения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки. ЦБ предписал депозитариям и регистраторам не проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года.

В полугодовой "карантин" также попали ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Белоруссии) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа "С" в обычный счет депо. Депозитариям было предписано вести обособленный учет таких активов.