МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Котировки нефти растут вторую сессию подряд. Как сообщает Reuters, поддержку ценам оказывали оптимизм относительно восстановления спроса в Китае и беспокойство по поводу перебоев поставок на фоне приостановки крупного экспортного терминала в Турции из-за землетрясения.

Около 08.04 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,74 доллара, или 2,15%, по 82,73 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на WTI подорожали на 1,70 доллара, или 2,29%, до 75,81 доллара за баррель.

"Нефть дорожает на ожиданиях, что восстановление экономики Китая будет устойчивым. Также росту способствуют перебои с предложением, возникшие на фоне землетрясения в Турции", — отметил Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

В Международном энергетическом агентстве (IEA) ожидают, что Китай обеспечит 50% роста мирового спроса на нефть в этом году. Об этом в воскресенье заявил глава IEA Фатих Бироль. Кроме того, спрос на авиационное топливо растет, сообщил он.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, повысила цены на флагманский сорт нефти Arab Light для покупателей в Азии впервые за шесть месяцев. Повышение цен связано с ожиданиями восстановления спроса, особенно в Китае.

Работа экспортного терминала мощностью 1 млн баррелей в день в городе Джейхан в Турции была приостановлена из-за сильного землетрясения. Кроме того, терминал BTC, через который азербайджанская нефть поставляется на мировой рынок, будет закрыт с 6 по 8 февраля.

Дэниел Хайнс из ANZ также отмечает, что сильным драйвером для цен также является остановка добычи на первой фазе месторождения Johan Sverdrup в Норвегии.

Участники рынка будут следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится в среду. Повышение процентных ставок обычно способствует укреплению доллара США, что может сделать нефть более дорогой для покупателей, использующих иные валюты.

"Отскок цен на нефть довольно осторожный перед выступлением Пауэлла, которое может содержать сигналы относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики ФРС", — подчеркнула Тина Тэн, аналитик CMC Markets.