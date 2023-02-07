МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник продолжают расти. Трейдеры ожидают новых экономических данных, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно процентных ставок. При этом небольшое укрепление доллара сдерживает рост цен на драгоценный металл. Цены на золото растут в преддверии выступления главы ФРС

По состоянию на 12.09 по Гринвичу золото на рынке спот повысилось на 0,2%, до 1870,16 доллара за унцию. В ходе сессии понедельника контракты достигли самого низкого уровня с 6 января.

Фьючерсы на золото на COMEX колебались у флэтовой линии, на уровне 1878,80 доллара за унцию.

"Во втором полугодии золото, вероятно, получит дополнительную поддержку на фоне ожидающегося понижения процентных ставок ФРС, которое может произойти в 4-м квартале", — отметили аналитики Commerzbank. По их прогнозам, к середине года цены на золото достигнут 1850 долларов, а к концу 2023 года — 1950 долларов.