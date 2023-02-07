МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на алюминий могут краткосрочно вырасти на 5-7% на фоне потенциального дефицита, который может образоваться на рынке США в случае повышения пошлин на поставки этого металла из России до 200%, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. СМИ: США изучают возможность введения пошлины на алюминий из России

Агентство Блумберг накануне со ссылкой на источники сообщило, что США могут уже на этой неделе ввести пошлину в 200% на закупаемый в России алюминий. По мнению собеседника агентства, такое решение фактически означает прекращение закупок алюминия в России, доля которого до недавнего времени составляла порядка 10% от объемов американского импорта.

"Сейчас правительством США установлены пошлины в размере до 40% в зависимости от конкретного продукта из алюминия, а введение столь высокого сбора может спровоцировать скачок мировых цен на этот металл на 5-7%, потому что возникнет потенциальный дефицит алюминия на американском рынке и его тамошним потребителям придется решать вопрос с закупками, однако рост долго не продлится", — прогнозирует эксперт.

Хазанов напомнил, что в структуре сбыта "Русала" доля рынка США занимает 5-10%, и введение столь высокой пошлины может стать проблемой. "Исходя из объема сбыта алюминия за 2021 год в размере 3,9 миллиона тонн, это грозит "высвобождением" 200-400 тысяч тонн, и их куда-то надо реализовать. А потребители алюминия в Европе или Азии могут потребовать от "Русала" значительных скидок, тем самым способствуя уменьшению его валютной выручки", — отметил эксперт.

Согласно сентябрьским оценкам исполнительного директора одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group Джейкоба Стаусхолма, российский алюминий занимает лидирующие позиции на американском рынке, затрудняя развитие собственной алюминиевой промышленности США.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На ее долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Основные акционеры "Русала" — "Эн+ Груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.