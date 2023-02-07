КАИР, 7 фев — ПРАЙМ. На полках египетских магазинов появился первый продукт, полностью произведенный в РФ, — подсолнечное масло по конкурентоспособной цене, сообщил РИА Новости глава Выставочного центра российских продуктов питания в Египте Амр аль-Бельтаги. Египет увеличит объемы операций с Россией в нацвалютах

"Частная российская компания ЭФКО заключила контракт с египетскими партнерами на прямые продажи без посредников, первая партия готового к употреблению масла уже поставлена", — рассказал глава выставочного центра.

Аль-Бельтаги напомнил, что Египет и раньше закупал у России оптовые партии сырья для производства пищевых масел, однако впервые египтянам предлагается готовый товар из РФ "по более низкой цене, соответствующей желанию компании-производителя расширять деятельность в Египте". По его словам, "предельно конкурентоспособная цена" товара может заставить и других производителей снизить стоимость своих аналогов.

Подсолнечное масло из РФ уже можно купить во многих крупных магазинах Египта, рассказал собеседник агентства.

По словам главы Выставочного центра, другие продукты, полностью произведенные в России, также могут в скором времени стать доступны в Египте. "Зерновые уже присутствуют (на рынке — ред.), другие товары будут постепенно появляться в продаже по мере завершения необходимых процедур", — рассказал он.

Аль-Бельтаги напомнил, что на товарообмене между странами должны позитивно отразиться и недавние решения Банка России, который с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля к 9 новым иностранным валютам, включая египетский фунт. Это позволит снизить зависимость от доллара США, что, в свою очередь, скажется и на стоимости продуктов питания, убежден глава центра.