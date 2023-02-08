МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает после выхода данных о снижении еe запасов в США

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,05%, до 3246,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — остается на уровне предыдущего закрытия в 2152,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,29%, до 21362 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскакивает на 1,38%, до 2486,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,33%, до 7528,5 пункта, японский Nikkei 225 уменьшается на 0,4%, до 27573,5 пункта.

В среду утром инвесторы оценивают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, поскольку многие центробанки обращают внимание на курс монетарной политики американского регулятора.

"Мы считаем, что нам потребуется дальнейшее повышение (банковских — ред.) ставок. Рынок труда чрезвычайно силен", — приводит агентство Bloomberg слова Пауэлла, выступавшего во вторник вечером в Экономическом клубе Вашингтона.

"В ближайшей перспективе ФРС, вероятно, продолжит делать еще одно, или, возможно, два повышения, прежде чем приостановится", — сказал агентству главный экономист Comerica Bank в Далласе Билл Адамс (Bill Adams), имея в виду увеличение учётной ставки.

Ужесточение монетарной политики, с одной стороны, в основном воспринимается негативно на биржах, поскольку сокращает источник дешёвых денег для рынков, но с другой, оно препятствует раскручиванию маховика инфляции в экономике.