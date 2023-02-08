МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на золото растут в среду, поскольку доллар США отступил от месячного максимума, передает Reuters. Комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла оказались менее жесткими, чем ожидалось.

Около 07.44 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до 1880,97 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,4%, по 1880,10 доллара за унцию.

ФРС может продолжить повышать процентные ставки или оставит их на текущих уровнях, полагает Хариш В., глава исследовательского отдела Geojit Financial Services. По его словам, центральный банк продолжит бороться с инфляцией, однако может придерживаться менее агрессивного подхода.

Комментарии Пауэлла не особо сильно повлияли на рынок золота, поскольку цены уже совершили коррекцию на фоне позитивных экономических данных США, вышедших на прошлой неделе, добавил эксперт.

Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

По словам Пауэлла, недавние данные по рынку труда США говорят о том, что процесс возвращения инфляции к целевому уровню 2% может "занять некоторое время". Пауэлл заявил, что для борьбы с инфляцией необходимо дальнейшее повышение процентных ставок.

Во вторник цены на золото выросли после падения доллара с 30-дневного максимума во время выступления Пауэлла. Большинство трейдеров сошлись во мнении о том, что никакой неожиданно жесткой риторики от председателя центрального банка США не последовало.

Тем не менее "процентные ставки еще могут быть повышены 2-3 раза, и эта вероятность должна сдерживать цены на золото", считает Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

В среду доллар остается под давлением, недавно потеряв 0,2%. Ослабление доллара повышает привлекательность золота, номинированного в американской валюте, для держателей иных валют.

Трейдеры на рынке золота следят за курсом доллара и состоянием мировой экономики, чтобы определить свежие ориентиры для торгов, отметил Хариш.

Серебро на рынке спот торговалось с повышением на 1,1%, по 22,43 доллара за унцию после падения до 2-месячного минимума во вторник.

Платина подорожала на 1,2%, до 985,10 доллара, палладий торговался с повышением на 1,3%, по 1667,36 доллара.